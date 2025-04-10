توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ديوان عام محافظة أسيوط، في ختام زيارته اليوم للمحافظة، يرافقه عدد من الوزراء واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وفور وصوله إلى مقر ديوان المحافظة، سلم رئيس الوزراء 22 كرسيا متحركا كهربائيا لذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.



رئيس الوزراء يسلم 22 من ذوي الهمم كراسي متحركة كهربائية

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة توجه اهتماما خاصا بأبنائنا من ذوي الهمم، وتضعهم في قلب أولوياتها، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياتهم وتمكينهم في مختلف المجالات، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتوفير فرص متساوية لهم في مجالات: التعليم، والعمل، والخدمات الصحية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

فيما أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة نفذت عددًا من الأنشطة المُهمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم هذه الأسر، مشيرة إلى تسليم عدد من المُعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى محافظة أسيوط، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس بالتواصل الدائم مع ذوي الهمم والحالات الإنسانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تقدم مختلف أوجه الرعاية بذوي الهمم في ضوء رؤية الدولة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة في التعليم والثقافة والرياضة، مشيرا إلى أنه تم إعفاء ذوي الهمم من المصروفات الدراسية في مختلف المدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى إعفائهم من الاشتراكات في مراكز الشباب وقصور الثقافة، وذلك في إطار دعمهم وتوفير فرص تعليمية وثقافية ورياضية مناسبة لهم، تحقيقًا للمساواة وتعزيزًا لدمجهم في المجتمع.

وأعرب الحاصلون على الكراسي المتحركة من ذوي الهمم عن تقديم خالص الشكر للدولة، وللسيد الرئيس، مشيرين إلى أنهم يحظون برعاية كبيرة في المحافظة، من خلال الخدمات العديدة المقدمة إليهم.

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