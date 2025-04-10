الداخلية تضبط 16 شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وضبط القائمين على الاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الرقابة وملاحقة الكيانات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين للسفر والعمل.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق وعدد من الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة كفر الشيخ بالنصب على المواطنين، عبر إيهامهم بفرص عمل وهمية خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية، والترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 16 شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، وعُثر بحوزتهم على عدد من جوازات السفر وصور ضوئية لها، وطلبات توظيف، وعقود اتفاق مزيفة للعمل بالخارج، وتأشيرة عمل، فضلًا عن إعلانات دعائية، ودفاتر إيصالات نقدية، وأكلاشيهات خاصة بالشركات، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وأجهزة حاسب آلي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار استمرار جهود الوزارة لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، وضبط الكيانات غير القانونية.

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