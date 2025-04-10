القبض على شخص لترويج بيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع أسلحة محدثة صوت وسلاح أبيض عبر أحد التطبيقات.

جاء ذلك بعد إجراء التحريات والفحص، وتحديد هوية المتهم، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

وعقب مداهمة مكانه، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل فنية تؤكد نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط طبنجة صوت، خزنتين، 8 قطع سلاح أبيض، وكمية من طلقات الرش الخاصة بالصيد.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.