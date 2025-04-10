الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

القبض على شخص لترويج بيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات

القبض على شخص لترويج
القبض على شخص لترويج بيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع أسلحة محدثة صوت وسلاح أبيض عبر أحد التطبيقات. 

جاء ذلك بعد إجراء التحريات والفحص، وتحديد هوية المتهم، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

وعقب مداهمة مكانه، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل فنية تؤكد نشاطه الإجرامي.

 

 كما تم ضبط طبنجة صوت، خزنتين، 8 قطع سلاح أبيض، وكمية من طلقات الرش الخاصة بالصيد.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أشمون بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية وزارة الداخلية

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