الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير الخارجية المجري يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

فعاليات منتدى الأعمال
فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري

 أكد  بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. 

 النجاحات التي تحققت في مجال التعاون بين البلدين

 وأكد سيارتو أن النجاحات التي تحققت في مجال التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات مثل مشروع تحديث السكك الحديدية المصرية وكابل الألياف الضوئية بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل خطوات هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

 فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري

واستضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب أعضاء الوفدين التجاريين من مصر والمجر.

استمرار المفاوضات بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

وأكد سيارتو استمرار المفاوضات بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الزراعة، والمياه، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مشاريع بناء محطات كهرباء جديدة في مصر. 

كما أعرب عن فخره بالعلاقات الشعبية المتنامية بين مصر والمجر، بما في ذلك زيادة عدد الطلاب المصريين في الجامعات المجرية وتوسيع شبكة الرحلات الجوية، مما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين البلدين. 

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بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري وزارة الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية

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