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رياضة

مصطفى محمد: أحلم بالتتويج بكأس العالم وحسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 تحدث مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر عن اقتراب تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2026.

تصريحات مصطفى محمد 

 وقال مصطفى محمد في تصريحات لموقع فيفا الرسمي: ستكون مشاركتي الأولى في كأس العالم لحظة رائعة بالنسبة لي بالتأكيد، وأتمنى أن ألعب، وأسجل وأن أتوج باللقب.

وأضاف: "أنه لمن دواعي سروري دائمًا الانضمام إلى منتخب مصر، أحب ارتداء قميص مصر، وأعتبر نفسي محظوظًا باللعب في صفوفه، لأن الكثيرين لا يستطيعون ذلك، لذلك أحاول أن أبذل قصارى جهدي".

 

وعن مدربه حسام حسن قال: والدي كان يرغب دائمًا في أن ألتقي مع حسام حسن وكان يقول: "سيعلمك الكثير" لأنه كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، إنه أسطورة، وحاول أن تبذل قصارى جهدك لتكون مثله، لذلك، هذا ما أفعله. أحاول أن أتعلم كل شيء منه.

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