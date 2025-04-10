الخميس 10 أبريل 2025
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تجديد حبس الأم المتهمة بإلقاء أبنائها من أعلى كوبري العامرية

إلقاء أطفال من أعلى
إلقاء أطفال من أعلى كوبري العامرية، فيتو

قررت منذ قليل، نيابة العامرية ثاني بالإسكندرية، تجديد حبس أم ألقت بطفليها من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة الشروع في القتل، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وأدلت المتهمة بأقوال متضاربة حول الواقعة وزوجها وأسباب ما قامت به وحياته الخاصة. 

وطلب محامي المتهمة عرضها علي الطب النفسي، نظرا لأنها تعالج نفسيا منذ عدة أشهر ولديها أمراض نفسية من بينها الاكتئاب، لافتا إلى أن بنتها الأخرى أكدت خلال التحقيقات تعاطيها لأدوية مختلفة.

كان قد فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين، من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، ويعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وجرى نقل الأطفال إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم. 

وكان قسم العامرية أول تلقى بلاغا بسقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها. 

وتوجهت قوة من القسم إلى مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف.  

 

وبحسب شهود عيان فإن الأم قامت بإلقاء أطفالها يسر وائل عطية عبدالقوي خليفة ٩سنوات، ومحمود وائل عطية عبد القوي خليفة ٦سنوات، وحاولت إلقاء نفسها إلا أن الأهالي تمكنوا من منعها والتحفظ عليها.  

وجرى نقل الأطفال بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية في حالة خطر، واقتياد الأم الي قسم شرطة العامرية أول للتحقيق معها ومعرفة دوافعها وبيان مدي قواه العقلية.

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نيابة العامرية ثان ام تلقي باطفالها من اعلي كوبري العامرية ام تلقي بأولادها من كوبري العامرية قسم العامرية اول

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