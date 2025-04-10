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أخبار مصر

فريق طبي بمستشفى وادي النطرون ينقذ مريضا من كسور متعددة بالوجه بسبب حادث سير

مستشفى وادي النطرون
مستشفى وادي النطرون
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أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن قيام الفريق الجراحي بمستشفى وادي النطرون التخصصي بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لمريض كان يعاني من كسور متعددة بالوجه والفكين نتيجة حادث سير، وقد التأمت الكسور في وضع خاطئ بسبب حالته الصحية التي حالت دون التدخل الجراحي في الوقت المناسب، إلى جانب إصابات أخرى كانت ذات أولوية للعلاج.

إعادة كسر العظام الملتئمة وتثبيتها في الوضع الصحيح

 

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن العملية الجراحية تضمنت إعادة كسر العظام الملتئمة وتثبيتها في الوضع الصحيح باستخدام شرائح وبراغي جراحية، وذلك من خلال شقوق تجميلية دقيقة في الوجه ومن داخل الفم، مع الحفاظ على الشكل الجمالي.

وخرج المريض بحالة صحية ممتازة، ويتم متابعته دوريًا بالعيادة الخارجية.

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح جديد لمستشفى ناصر التخصصي في الوجه والفكين.

كسر مضاعف للفك السفلي

 

واستقبل مستشفى ناصر التخصصي مريض تعرض لحادث مروري أسفر عن كسر مضاعف للفك السفلي لينقسم إلى 4 أجزاء وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتم عمل رد وتثبيت الفك السفلي باستخدام شرائح ومسامير 6 شرائح و25 مسمارا واستغرقت الجراحة قرابة 6 ساعات من العمل المتواصل.

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الفريق الطبي استخدم تقنية حديثة في الجراحة حيث تم تثبيت الشرائح والمسامير من داخل الفم ولم يتم عمل أي فتحات بالوجه لتجنب تشوه الوجه من الغرز الجراحية.

وأعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن قيام جراحة الأوعية الدموية بمستشفى العجمي التخصصي بإجراء أول حالة قسطرة طرفيه لمريض يعاني من انسداد مزمن بالشرايين المغذية للطرف السفلي، كما تم إجراء توسيع بالبالون واستعادة مجرى الدم.

تطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية

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يأتي ذلك فى إطار اهتمام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية  متميزة لخدمة المرضى.

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