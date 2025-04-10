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وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

الدكتورة كوثر محمود،
الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن إحالة الممرضة نعمة مهدي عوض الله – والتي تعمل زائرة صحية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية – للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات كاذبة بشأن صلاحية التطعيمات المدرسية، وقيامها بتصوير زملائها أثناء العمل دون إذن، ونشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة بين أولياء الأمور والرأي العام.

مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تدّعي فيه أن التطعيمات المخصصة لتلاميذ المدارس منتهية الصلاحية

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن الواقعة بدأت عندما نشرت الممرضة نعمة مهدي مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تدّعي فيه أن التطعيمات المخصصة لتلاميذ المدارس منتهية الصلاحية، ورفضت استلامها من الإدارة المختصة بمنطقة النصر، رغم توجيه عدة دعوات رسمية لها للحضور واستلام التطعيمات في المواعيد المحددة، حيث تغيبت دون مبرر وأعلنت صراحة "مش فاضية"، لتعود لاحقًا وتطلب استلام تطعيمات لمدرستين دفعة واحدة، وهو ما يخالف الإجراءات الفنية والأمان المهني.

وأضافت أن الممرضة أثارت فوضى داخل مكان صرف الطعوم، ورفضت الالتزام بالإجراءات، وهددت زملاءها بتحرير محاضر، وادعت وجود فساد و"طعوم فاسدة"، دون سند علمي أو أدلة حقيقية، وبعد امتناعها عن تنفيذ المهمة، تم تشكيل فريق آخر لاستكمال حملة التطعيم، حفاظًا على الصحة العامة وضمانًا لعدم تعطل البرنامج الوقائي.

تصوير زملائها أثناء تأدية العمل دون إذن أو تصريح


وتابعت نقيب التمريض: "الممرضة عادت وظهرت بعد انتهاء اليوم، وقامت بتصوير زملائها أثناء تأدية العمل دون إذن أو تصريح، وبثت فيديوهات على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيها اتهامات صريحة باستخدام تطعيمات منتهية الصلاحية، واتهمت المسؤولين بالتواطؤ، وهو أمر عار تمامًا من الصحة."

وأشارت إلى أن الشؤون الطبية بفرع الهيئة، بالتنسيق مع لجنة فنية من وزارة الصحة، قامت بفحص الطعوم محل الشكوى، وتبين أنها صالحة وسارية حتى عام 2026، ومحفوظة وفق المعايير المطلوبة في سلسلة التبريد المعتمدة، وتتراوح درجة حرارة حفظها بين 2 إلى 8 درجات مئوية، وهي مطابقة لما هو معمول به في كافة الحملات القومية للتطعيمات.

وكشفت الدكتورة كوثر محمود أن ملف الممرضة المهني يتضمن سوابق عديدة، أبرزها ارتكاب مخالفات إدارية متكررة منذ تعيينها عام 1991، حيث نُسب إليها عدد من الجزاءات بسبب تجاوزها التعليمات، وتقديم شكاوى كيدية ضد زملاء ورؤساء العمل، وسبق أن أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائها ومؤسسات رسمية، بما في ذلك إطلاق مزاعم ضد مشيخة الأزهر الشريف.

وأكدت نقيب التمريض أن الهيئة العامة للتأمين الصحي اتخذت كافة الإجراءات القانونية، حيث تم استدعاء الممرضة أكثر من مرة للمثول أمام التحقيق، إلا أنها رفضت الحضور، واستمرت في بث فيديوهات تحريضية، وبناءً عليه صدر قرار بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الراتب، لحين انتهاء التحقيقات، إلا أنها لم تعُد لمباشرة مهامها عقب انتهاء فترة الوقف، رغم توجيه ثلاث إنذارات رسمية، مما ترتب عليه صدور قرار بإنهاء خدمتها نهائيًا لانقطاعها عن العمل بشكل متصل وغير مبرر.

ونوهت إلى أن النيابة العامة تولت التحقيقات بعد تقديم بلاغات رسمية من الجهات المختصة، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي تنظر حاليًا القضية رقم 801 لسنة 2024، والمتعلقة ببث أخبار كاذبة، والتشهير بمؤسسة عامة، وتعريض الأمن الصحي للخطر.

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وقالت نقيب التمريض: "نحن كنقابة لا ندافع عن الخطأ، ونقف دائمًا مع أي عضو يُظلم، ولكننا نرفض محاولات تشويه صورة فرق التمريض، ونرفض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب أو بيانات مغلوطة تؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية."

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الاسكندرية الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة كوثر محمود الصحة تطعيمات طلاب المدارس طلاب المدارس فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة الصحة

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