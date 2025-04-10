الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

في العيد القومي، محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ سوهاج يضع إكليل
محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم، يرافقه اللواء صبري صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 226 لعيد سوهاج القومي.

وحضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الشباب والمرأة، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

 

محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضدهم في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، بينما وقعت المعركة الكبيرة الأكثر شراسة بمركز جهينة، حيث لقن أجدادنا هناك الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها " لاسال " إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومي كل عام. 

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الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وضع إكليل الزهور مدير أمن سوهاج

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