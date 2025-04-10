شقيق مدير إدارة الباجور يفجر مفاجأة: لم يعزِّني أحد من التربية والتعليم

أكد وليد بسيوني، شقيق أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور الذي توفي عقب زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه لم يتلق أي واجب عزاء من مسؤولي التربية والتعليم نهائيًا.

وأعلن وليد بسيوني، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الوزير بالتسبب في وفاة شقيقه.

وتوفي أسامة بسيوني، عقب انتهاء زيارة وزير التربية والتعليم، لعدد من المدارس بإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.