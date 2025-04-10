الموعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد واستاد المالي في بطولة BAL للسلة

يواجه فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة نظيره فريق ستاد المالي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، والمقامة حاليًا في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وستاد المالي في بطولة BAL لكرة السلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2.

مباراة الاتحاد السكندري وستاد المالي

ويدخل "سيد البلد" اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها فوزه الكبير على فريق ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 100-80.

فيما افتتح مشواره في البطولة بانتصار مستحق على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60، ثم تغلب على ستاد المالي في الجولة الثانية بنتيجة 72-69.

وبهذه النتائج، يتصدر الاتحاد السكندري ترتيب مجموعة "كالاهاري"، التي تضم كلًا من الفتح الرباطي، ستاد المالي، وريفرز هوبرز، ليواصل مشواره بثبات نحو التأهل للأدوار النهائية.

وبات الاتحاد السكندري قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، والتي يتأهل لها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

ويخوض زعيم الثغر البطولة بقائمة قوية تضم كوكبة من أبرز لاعبيه، على رأسهم، علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يذكر أن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL تحظي بتغطية إعلامية مميزة عبر قنوات "أون سبورت"، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، المالكة لحقوق بث مباريات فريق الاتحاد السكندري في النسخة الخامسة من البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لدعم الرياضة المصرية، وتقديم محتوى رياضي احترافي يلبي تطلعات الجمهور المصري والعربي.

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