"اتكأ على دراجته البخارية"، حكم نهائي بالمؤبد لـ فرخة قاتل شاب المنصورة

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد مشادة كلامية بينهما لقيام المجني عليه بالاتكاء على دراجة بخارية “موتوسيكل” خاصة بالمتهم وقضت بتأييد معاقبة الأخير بالسجن المؤبد.



كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم السيد.م.م.ع، وشهرته "فرخة" الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 7 أبريل 2023 بدائرة قسم ثان المنصورة قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح استقرت بصدره فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارئها محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم حاز بدون ترخيص سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني أو مهني.

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