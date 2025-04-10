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رياضة

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

 تحددت أطراف المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، حيث يواجه النادي الأهلي صن داونز، وبيراميدز مع أورلاندو بايريتس.

القيمة السوقية للمتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

 وتصدر صن داونز أندية المربع الذهبي كأكبر الفرق في القيمة السوقية، والتي جاءت كالتالي بحسب موقع ترانسفير ماركت..

- ماميلودي صن داونز - 35.48 مليون يورو
- الأهلي - 33.90 مليون يورو
- أورلاندو بيراتس - 21.58 مليون يورو
- بيراميدز - 19.98 مليون يورو

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

 ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي بعد تأهل الأخير على حساب الترجي التونسي بعد الفوز في الذهاب بهدف والتعادل في الإياب سلبيًّا. 

ومن المقرر يواجه الأهلي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 18 و19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 25 و26 من نفس الشهر.

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