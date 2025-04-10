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ثقافة وفنون

معلومات عن باميلا الكيك بعد تألقها في مسلسل آسر

باميلا الكيك، فيتو
باميلا الكيك، فيتو

لفتت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الأنظار مؤخرًا بأدائها اللافت في مسلسل “آسر”، حيث تجسد شخصية “حياة”، التي تحمل أبعادًا درامية وإنسانية عميقة، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشيد بأدائها المتقن.  

من هي باميلا الكيك؟  

باميلا الكيك هي فنانة لبنانية من مواليد 14 مايو 1988 حيث ولدت بمدينة دير القمر ودرست في مدارس الراهبات، وفي الجامعة تخصصت في فنون التواصل، قسم السينما، وبدأت مسيرتها الفنية في سن 18 عامًا، عندما لفتت موهبتها أنظار المخرج اللبناني سمير حبشي، الذي منحها أول فرصة تمثيلية في مسلسل عصر الحريم عام 2008، ثم في مسلسل سارة عام 2009. 

ثم تعددت أعمالها بعد ذلك من أبرزها جذور، مدام كارمن، فرصة ثانية، ومسلسل “كريستال” الذي لاقى نجاحًا واسعًا، كما أنها شاركت في الدراما المصرية من خلال مسلسل “مولانا العاشق” مع الفنان مصطفى شعبان، وفيلم “الفارس” مع أحمد زاهر.

وتجيد باميلا التحدث بأربع لغات: العربية، الفرنسية، الإيطالية، والإنجليزية، كما شاركت في برنامج “ديو المشاهير” عام 2011، وأصدرت كتابًا بعنوان “نقطة” وهو كتاب نقدي سياسي اجتماعي ترفيهي ساخر. 

وهناك عدد من التصريحات التي أطلقتها باميلا أثارت جدلا واسعا منها تصريحاتها الجريئة حول قبولها للمساكنة قبل الزواج، وعدم ممانعتها من الارتباط بامرأة، وتستمر باميلا الكيك في إثبات حضورها القوي في عالم الدراما العربية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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