تغييرات صادمة لأفريقيا في مقاعد المنتخبات بأولمبياد لوس أنجلوس 2028

كشفت تقارير صحفية عن تغييرات كبيرة في نظام التأهل لكرة القدم في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

تقليص منتخبات أولمبياد لوس أنجلوس

وبحسب التقارير فإنه تقرر تقليص عدد المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم الرجال من 16 إلى 12 منتخبًا، مثل منافسات السيدات وذلك بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في البطولات الأولمبية، ليتم تقليص مقاعد أفريقيا في بطولة الرجال من 3.5 إلى 2 مقعدين فقط.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل حول توزيع المقاعد الإضافية في بطولة السيدات على المناطق القارية.

أولمبياد لوس أنجلوس 2028

ومن المقرر إقامة الدورة المقبلة في الفترة من 21 يوليو إلى 6 أغسطس 2028 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

من المقرر أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية مشاركة رياضيين من مختلف أنحاء العالم في 28 رياضة "أساسية"، مع إمكانية إضافة رياضات أخرى بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية.

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