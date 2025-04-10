تصنيف الأندية الأفريقية، الأهلي يحافظ على الصدارة والزمالك يتراجع

تصدر النادي الأهلي تصنيف الأندية الأفريقية الصادر عن شهر أبريل 2025 وفقا لموقع أفريكيان سكور المتخصص في الكرة الأفريقية.

وحافظ الأهلي على صدارة التصنيف فيما جاء صن داونز في المركز الثاني والترجي التونسي ثالثا ثم سيمبا التنزاني رابعا.

وتراجع الزمالك للمركز الخامس في التصنيف بينما احتل بيراميدز المركز الثامن والمصري البورسعيدي المركز الرابع عشر فيما جاء مودرن سبورت في المركز الـ29.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: أشرف بن شرقي حسين الشحات وجراديشار.

وقالت مصادر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بتجميد عمل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف منذ شهر تقريبا.

أضافت: الخطيب طلب من لجنة التخطيط التوقف عن اجتماعاتها وإصدار توصياتها تمهيدًا لإلغاءها في ظل تولي شركة الكرة زمام أمور إدارة ملف كرة القدم.

وأوضحت ان الخطيب يميل إلى توحيد الرؤية الفنية بين شركة الكرة والجهاز الفني بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه محمد شوقي ومن ثم استقر على إلغاء لجنة التخطيط.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بغد غد السبت.

وقالت مصادر داخل الأهلي: إن هناك اتجاه قوي داخل الأهلي للموافقة على احتراف وسام أبو علي مهاجم الأهلي حال وصول عرض قوي للاعب عقب كأس العالم للأندية القادم في أمريكا.

أضافت: الأهلي لا يمانع رحيل وسام أبو علي خاصة في ظل تواجد جراديشار ومع تحركات النادي المستمرة للتعاقد مع مصطفى محمد.

وأوضحت أن الأهلي حال وصول عرض أوروبي يقترب من ٥ مليون دولار سيرحب ببيع اللاعب الفلسطيني.

كما يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم لحسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة بيراميدز السبت القادم، حيث غاب اللاعب عن رحلة موريتانيا الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني بسبب الإصابة.

كما قالت مصادر مطلعة: إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

أضافت: الونش تغيب عن جلسة وكيله أمس مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في مؤشر قوي لرغبة اللاعب في استكمال اتفاقه مع الأهلي للرحيل إلى صفوفه.

وأوضحت أن اللاعب تواجد في أحد فنادق التجمع الخامس منتظرا عودة وكيله بعد انتهاء جلسته مع مسؤلي الزمالك حيث يميل اللاعب لقبول عرض الأهلي والرحيل إلى صفوفه.

كما بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غد السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت.

و يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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