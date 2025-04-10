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اقتصاد

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

 شهدت  أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الخميس، وهو ما يعكس توازنًا في عمليات العرض والطلب على هذه السلعة الأساسية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وخلال أيام عيد الفطر.

 

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم

سكر ابيض الضحي" 1 كجم 34.75 جنيه
سكر أبيض مكعبات من ستار-ديت، وزن1 كيلوجرام 83.43 جنيه
سكر ابيض من ريحانة - 1 كجم 42.00 جنيه
سكر أبيض أحلى مذاق - 1 كجم 32.95 جنيه
مكعبات سكر ابيض طبيعي من ريتش دايت، 1 كجم 167.44 جنيه

 

 

أسعار السكر اليوم  

 تراوح  سعر كيلو السكر المعبأ في المحال التجارية والأسواق بين 32 و35 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، فيما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

 

إنتاج مصر من السكر

تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، تشمل 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، ما يساهم في تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي.

 

 

زيادة الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية

حدد مجلس الوزراء أسعار توريد المحاصيل السكرية لموسم 2025 على النحو التالي:

2500 جنيه لطن قصب السكر (بزيادة 25% عن العام الماضي).

2400 جنيه لطن بنجر السكر.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر


أكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي بنسبة 90%، مع استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الدولة تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، ضمن رؤية تدعم الزراعة والصناعة الوطنية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

 

انطلاق موسم عصير القصب

 أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية بدء موسم عصير قصب السكر لعام 2025، مع استقبال المصانع لكميات كبيرة من المحصول، خاصة في مصنع سكر قوص ومختلف المصانع الأخرى.

 

خطة وزارة التموين لدعم المزارعين


تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية شراء 6 ملايين طن من محصول القصب لإنتاج 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد. وخصصت الوزارة 23 مليار جنيه لدعم عمليات التوريد، منها 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، و7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية.

كما تم الإعلان عن حوافز مالية للمزارعين، تشمل 50 جنيهًا للطن لمن يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن لمن يتجاوز إنتاجه 40 طنًا، تشجيعًا على زيادة المحصول.

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اسعار السكر اليوم انتاج مصر من السكر السكر

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