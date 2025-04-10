مدبولي يوقف موكبه لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة "سانت ماري" بمنفلوط

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الركاب، في طريقه لتفقد مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وذلك لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة " سانت ماري" الخاصة الذين اصطفوا لتحيته ومرافقيه خلال مروره من أمام المدرسة.

وحرص المعلمون والطلاب على حمل أعلام مصر خلال اصطفافهم أمام المدرسة؛ للترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لهم جميعا، داعيا الطلاب للاجتهاد في استذكار دروسهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحصيل العلم، لبناء مستقبلهم.

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