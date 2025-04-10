النيابة تطلب تحريات المباحث في اتهام سيدة بتعذيب رضيعتها بأكتوبر

طلبت النيابة العامة في أكتوبر تحريات المباحث في اتهام سيدة بتعذيب طفلتها الرضيعة والاعتداء عليها بالضرب والعض، وأمرت بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن المتهمة مدمنة على تعاطي المواد المخدرة، وتصاب بنوبات من الغضب والتشنجات، دفعتها للاعتداء على طفلتها البالغة من العمر 10 أشهر، مما تسبب في إصابات خطيرة للرضيعة، من بينها آثار عض في مختلف أنحاء جسدها.

وتعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول طفلة رضيعة مصابة بكدمات وجروح متفرقة، بينها جرح عميق ناتج عن "عضة"، وأكدت الأم في البداية أن الإصابات نتيجة سقوط الطفلة، إلا أن الفريق الطبي اشتبه في الأمر نظرًا لطبيعة الإصابات.

وعلى الفور، انتقل فريق أمني بقيادة المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، لمتابعة التحقيقات.

وكشف الفحص والتحريات التي أُجريت تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة متزوجة عرفيا من شاب يصغرها بعدة سنوات، ويقضي حاليا عقوبة في إحدى القضايا.

وتبين أيضا أن السيدة تعمل في التسول، وتعاني من إدمان المخدرات، مما يتسبب في نوبات عنف تفقد خلالها السيطرة على تصرفاتها وتعتدي على ابنتها بالضرب.

وتم القبض على المتهمة وتحرير محضر بالواقعة، فيما تم نقل الطفلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ووضعها تحت الملاحظة في المستشفى.

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