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اقتصاد

تكليف عبد العزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري

الدكتور/ عبد العزيز
الدكتور/ عبد العزيز الشريف

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور/ عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارا من الأول من مايو ٢٠٢٥ خلفا للوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله الذي سيتولى مهام عمله كوزيرا مفوضا للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوزير حرصه على الحفاظ على الأداء المتميز لجهاز التمثيل التجاري للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري بإعتباره الذراع الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الانتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الشريف قد تدرج بجهاز التمثيل التجاري بدءا من ملحق تجاري ووصولا إلى وزير مفوض تجاري، كما سبق له العمل بمكتب التمثيل التجاري في روما ورئاسة مكاتب التمثيل التجاري في كل من ميلانو وبرشلونة ووارسو وبرلين، فضلا عن تقلده منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية عام ٢٠١٩.

وحصل الشريف على درجة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من جامعة برشلونة والماجستير في الادارة الدولية من كلية EAE للأعمال الإسبانية، فضلا عن حصوله على عدد من الشهادات والدورات في مجالات التجارة الدولية، والسياسات المالية، والتسويق الدولي.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري جهاز التمثيل التجارى

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