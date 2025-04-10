الكشف على 1665 مواطنا خلال قافلة طبية بميت أبو الحسين في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية ميت أبو الحسين مركز أجا، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1665 مواطنا.

محافظ الدقهلية:1665 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت أبو الحسين مركز أجا.

وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

نتائج الكشف في القافلة

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1665 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 10 عيادات، شملت، 230 باطنة، 103 أطفال، 72 جراحة، 80 أسنان، 173 أمراض جلدية، 171 رمد، 56 نساء وتنظيم أسرة، 163 عظام، 104 أنف وأذن.

كما قامت القافلة بإجراء، 76 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 184، ومعمل الدم والطفيليات 253، واحالة 13 حالة للمستشفيات، وحالتين للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 51 ندوات تثقيفية، استفاد منها 720 مترددا على القافلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.