تظلمات الجبلاية تبحث اليوم شكوى الزمالك وبيراميدز ضد تخفيض عقوبة الأهلي

اتحاد الكرة، تجتمع لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لمناقشة شكوى الزمالك وبيراميدز ضد تخفيض رابطة الأندية المحترفة عقوبات الأهلي في مباراة القمة 130 والتي امتنع عن أدائها الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يتواجد في جلسة الاستماع مسؤول من النادي الأهلي لعرض كافة الخطابات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وتقدم ناديا الزمالك وبيراميدز بطعن للجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية، قد أعلنت يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.

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