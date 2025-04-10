مصر تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة

استضافت مصر اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، برئاسة د. جون نكاباجو، والتي عقدت في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة ممثلًا عن شمال إفريقيا، أن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية حرص على لقاء أعضاء اللجنة قبيل بدء اجتماعاتها، مؤكدًا أن عضوية مصر في الرابطة تعكس اهتمامها بالمساهمة في تطوير سياسات الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للرابطة، بدعم الرابطة وتقدير دورها في تعزيز التميز في الإدارة العامة والحوكمة الجيدة في إفريقيا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات المعاصرة.



وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماعاتهم نتائج المؤتمر السنوى رقم 43 للمنظمة والذي عقدته الرابطة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أواخر نوفمبر الماضي، تحت عنوان " إدارة عامة مرنة وقادرة على تحقيق التكيف مع التنمية المستدامة فى إفريقيا"، وقدمت اللجنة الشكر للرئيس الأوغندي يووري موسيفيني، على التعاون الذي قدمه للرابطة، وكلمته القيمة في افتتاح فاعليات المؤتمر والتي تحدث فيها عن أهمية دور الإدارة العامة والتأكيد على أهمية التعاون "الإفريقي الإفريقي" لتحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش المجتمعون الوضع المالي للمنظمة في العام الحالي

اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2024

بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2024، وموقف الأعضاء من دفع الاشتراكات، وكذلك التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المائدة المستديرة السنوي للعام الحالي، والدولة الإفريقية التي سوف يعقد فيها المؤتمر.



وعلى هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، قامت بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث اطلعت على التجربة المصرية في التوظيف الحكومي بدءًا من مرحلة تخطيط الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة الامتحان بالمركز، كما تعرفوا على آلية إعداد وتأمين وحوكمة منظومة بنوك الأسئلة والامتحانات الإلكترونية، إلى جانب التعرف على عمليات إدارة اليوم الامتحاني، حيث يستقبل المركز ما يزيد عن 4000 ممتحن يوميًا.

جودة الموظفين الجدد الداخلين للجهاز الإداري للدولة



وأشادت اللجنة بالتجربة المصرية خاصة فيما يتعلق بحوكمتها ضد أي تدخل بشري، وهي الممارسة التي وصفتها اللجنة بتحسين جودة الموظفين الجدد الداخلين للجهاز الإداري للدولة، بما يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ورحب رئيس الجهاز بالطلبات التي تلقاها من عدد من النظراء في عدة دول إفريقية لزيارة المركز والاطلاع على التجربة المصرية، مؤكدًا ترحيب الدولة المصرية بتعزيز التعاون "الإفريقي الإفريقي".



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور صالح الشيخ، قام بصفته نائب رئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بالتنسيق لعقد بروتوكول تعاون بين المنظمة والرابطة، وقام بتوقيع البروتوكول عن المنظمة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، وعن الرابطة الدكتور جون نكاباجو، رئيس الرابطة.

الرابطة الإفريقية للإدارة العامة



وعبر رئيس الرابطة الإفريقية للإدارة العامة عن امتنانه لهذا التعاون وتطلعهم للتعلم من خبرة المنظمة، وكيف أصبحت منظمة ذات تمويل ذاتي بشكل شبه كامل، حيث تعتمد في تنفيذ 5% من أنشطتها على اشتراكات الدول الأعضاء.

ومن جانبه، رحب الدكتور ناصر القحطاني، بهذه الزيارة مثمنًا هذه الخطوة، ومعبرًا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الرابطة.



وفي سياق آخر، نظم الجهاز لأعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة عدة زيارات لمعالم معمارية وسياحية وثقافية، حيث قاموا بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمتحف القومي للحضارة، والمتحف الكبير

كما قاموا بزيارة معالم العاصمة الإدارية ومنها النصب التذكاري، ساحة الشعب، مجلس النواب، المركز الثقافي الإسلامي، وكاتدرائية ميلاد المسيح، وأعرب د. جون نكاباجو، عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية، مسجلًا في "كتاب الضيوف": "بالنيابة عن الرابطة الإفريقية للإدارة العامة، أتقدم بالتحية لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وحكومتها على القرار الحكيم والاستراتيجي ببناء هذا المكان المقدس والعاصمة الإدارية نحن محظوظون لانتمائنا إلى إفريقيا".

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