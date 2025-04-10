الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأمواج تصل لـ 4 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الاحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 2.5: 4متر وذلك اليوم الخميس وحتى ليل الجمعة.

 

حالة الطقس غدا الخميس 10-4-2025 في محافظة الفيوم

بداية الانخفاض، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط  ،حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 2.5: 3متر وذلك اليوم الخميس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة  يوم الخميس المقبل،  بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20: 21 درجة  مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 23: 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق. 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:16
 

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