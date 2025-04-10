الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

طقس اليوم، أمطار على أغلب الأنحاء وأتربة ورمال بجنوب الصعيد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس 10-4-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

كما أعلنت الهيئة انخفاض درجات الحرارة  اليوم الخميس،  بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية،لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20: 21 درجة  مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 23: 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.


وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:16
 

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