كان بيفاجئ أصحاب المحال، محافظ قنا يجوب الشوارع سيرا على الأقدام ويلتقي المواطنين (صور)

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء أمس الأربعاء، جولة ميدانية موسعة سيرًا على الأقدام بعدد من المناطق الحيوية داخل مدينة قنا.

وشملت جولة المحافظ “ميدان الساعة، شارع الجمهورية، ميدان المحطة”، وذلك لمتابعة الأوضاع الميدانية عن قرب، والتعرف على آراء المواطنين وأصحاب المحال التجارية عقب بدء تطبيق قرار مد ساعات العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بالقرار، مؤكدين أن مد مواعيد الإغلاق يسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات البيع، خاصة في المناطق الحيوية والأسواق المفتوحة، كما عبروا عن امتنانهم لتواصل المحافظ المباشر معهم وحرصه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم على أرض الواقع.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بسرعة رفع كفاءة الأرصفة بالشوارع التي شملتها الجولة، وزيادة إنارة أعمدة الكهرباء، لضمان السلامة العامة خصوصا خلال ساعات الليل.

كما استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات اليومية، وكلف مسؤولي الوحدة المحلية بالتعامل الفوري معها، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار جهود المحافظة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنضبطة، تفقد محافظ قنا، السوق الحضاري الجديد بمحيط مجمع المواقف، للوقوف على آخر تطورات عملية نقل الباعة الجائلين إلى داخل السوق، والتأكد من رفع جميع الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وكان المحافظ قد أصدر تعليماته في وقت سابق برفع كافة الإشغالات بمحيط السوق الحضاري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، عقب الانتهاء من أعمال التجهيز، مع التأكيد على دعم الباعة الجائلين من خلال تخصيص وحدات تجارية لهم داخل السوق، وإعفائهم من القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر، فضلًا عن التعاقد معهم بأسعار رمزية بنظام الاتفاق المباشر، مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني لهم ولأسرهم.

وقد بدأت اليوم بالفعل أعمال تسكين الباعة الجائلين داخل السوق الحضاري، حيث تم رفع الإشغالات بالكامل، وتسكين الباعة المتعاقدين على الوحدات. وفي هذا الإطار، ناشد المحافظ الباعة الذين لم يتقدموا بعد للتعاقد، بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية لاستكمال الإجراءات، والاستفادة من المزايا التي توفرها المحافظة لهم.

وأكد محافظ قنا، على أهمية المتابعة اليومية داخل السوق الحضاري ومحيطه، من قِبل مسؤولي الوحدة المحلية، لضمان الحفاظ على الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية، وصون المظهر الحضاري للمنطقة، بما يخدم المواطنين والتجار على حد سواء.

وفي ختام جولته، توجه المحافظ بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على جهودها الكبيرة، وتعاونها المثمر مع الوحدة المحلية في تنفيذ خطة رفع الإشغالات وتسكين الباعة الجائلين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.

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