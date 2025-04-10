وزراء وشخصيات عامة وصحفية في عزاء شقيقة نقيب الصحفيين (صور)

أقيم بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، مساء أمس الأربعاء، عزاء انتصار البلشي، شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسط حضور كبير لعدد من الشخصيات العامة، الصحفية، والسياسية، والثقافية.

وكان على رأس المعزين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس التيار الشعبي، والمهندس ممدوح حمزة، والمحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي جمال عيد، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما حضر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي محمد شبانة، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي تحرير إدارة جريدة الدستور، والكاتب الصحفي محمود مملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة ٢٤، والكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار السابق.

كما حضر كل من الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين عن التسويات، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير روز اليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمود كامل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، والصحفي خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق، والكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق.

وشهد العزاء أيضًا، حضور كل من الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، ومظهر شاهين، أمام مسجد عمر مكرم سابقًا، والفنان عمر خورشيد، والناشطة سامية جاهين، نجلة الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين.

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