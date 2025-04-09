سامح حسين: ردود أفعال الجمهور حول فيلم "استنساخ" أسعدتني

أكد الفنان سامح حسين أنه كان يعيش حالة من القلق الشديد بسبب فيلم “استنساخ”، الذي طرح بالسينمات صباح اليوم الأربعاء، خاصة أن الفيلم يشهد عودته للمنافسة السينمائية بعد غياب استمر لسنوات.

وأضاف سامح في تصريح خاص لفيتو، أنه تلقى ردود أفعال كثيرة خلال العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم بالأمس بأحد السنيمات بمنطقة التجمع الخامس، وكانت تلك الأفعال إيجابية لدرجة كبيرة، وهذا ما طمأنه كثيرًا، خاصة أن العديد ممن شاهدوا الفيلم كانوا من النقاد والصحفيين والإعلاميين، مما يجعله يثق بآرائهم.

وتابع سامح أنه يتمنى أن يحقق الفيلم النجاح الكبير الذي يتمناه، وأن ينال إعجاب الجمهور.

تفاصيل فيلم استنساخ

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًّا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك في بطولة العمل الفنانة هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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