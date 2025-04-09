محافظ سوهاج يناقش سبل تطوير المزارات السياحية

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي الشركات السياحية، والجهات المعنية، لبحث آليات جذب مزيد من الوافدين الأجانب والسائحين لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ومناطق الحرف التراثية كالتلي والنسيج اليدوي، والتسويق الجيد لها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أسامة المصري مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، والدكتور محمد نجيب رضا مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد عبد العاطي رئيس هيئة الطرق والكباري، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن "أخميم، سوهاج، البلينا"، وعدد من رؤساء الشركات السياحية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة سوهاج تزخر بالعديد من المزارات السياحية الفريدة، التي تُعد من أهم روافد التراث والتاريخ، مثل معبد أبيدوس، ومعبد أتريبس، ومنطقة الحواويش الأثرية، والدير الأبيض، والدير الأحمر، ومعبد ميريت آمون، ومتحف سوهاج القومي، وغيرها من المواقع التي تستحق أن تتبوأ مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتأهيل البنية التحتية السياحية، منها تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى تلك المواقع، وتطبيق الهوية البصرية بالشوارع والميادين، والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لفتح عدد من المواقع الأثرية للزيارة، مع دراسة تنفيذ عروض الصوت والضوء في معبد أبيدوس أو أحد المواقع السياحية الكبرى، بما يسهم في إطالة فترة إقامة السائح الأجنبي داخل سوهاج.

ووجه المحافظ بمراجعة وتحديث الأفلام الترويجية الخاصة بالمزارات السياحية والأثرية، على أن يتم تصويرها بجودة عالية، تمهيدًا لعرضها في الأماكن العامة والميادين، ومحطات السكة الحديد، ومطار سوهاج الدولي، بهدف التعريف بالمقومات السياحية الفريدة للمحافظة

واختُتم الاجتماع بتأكيد المحافظ على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية بالسياحة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي بمحافظة سوهاج، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

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