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محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع "طراد النيل" بمدينة أخميم

محافظ سوهاج, فيتو
محافظ سوهاج, فيتو

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية اليوم لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع "طراد النيل" بمدينة أخميم، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المشروع.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومدير وحدة التنفيذ المحلية، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.


واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح مفصل حول مراحل المشروع، حيث تم الانتهاء من رصف 1300 متر من إجمالي 2 كيلومتر مستهدفة، وإنشاء سور فاصل بين الطريق وترعة نجع فاضل، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية في تنفيذ الأعمال، ومراعاة تطبيق الهوية البصرية في أعمال التجميل ودهان البردورات والسور، وكشافات الإنارة، وكذلك على أكشاك الكهرباء، وطالب برفع كفاءة واجهات المباني والمنازل بالشارع بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.


كما وجه المحافظ بتكليف مديرية الري برفع المخلفات الموجودة بالترعة المجاورة لمسار الرصف، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتجميل الشوارع والميادين بما يعود بالنفع على المواطنين، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.


ويعد شارع طراد النيل أحد الشوارع الهامة بمدينة أخميم، ويمثل مدخل جديد للمدينة يربط بين منزل الكوبري العلوي عند نجع فاضل، وكورنيش أخميم الجديد، ويأتي تطوير الشارع ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدن والمناطق الأثرية، وزيادة عوامل الجذب السياحي.

 

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استمع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية اعمال الرصف والتطوير البنية التحتية اعمال الرصف الهوية البصرية الرصف والتطوير الدكتور محمد عبد الهادى

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