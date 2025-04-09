حمادة هلال يبدأ رحلة البحث عن سيناريو جديد لرمضان 2026

بدأ الفنان حمادة هلال رحلة البحث عن سيناريو درامي جديد للمشاركة به في موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2026، وذلك بعد أن قرر عدم عمل جزء جديد من “المداح”

مسلسل حمادة هلال

وكشف مصدر مقرب من حمادة هلال، أنه تحدث إلى بعض المؤلفين والكتاب من أجل اختيار سيناريو مسلسل جديد، ويحاول حمادة العثور على سيناريو مختلفًا عن الأعمال الدرامية التي قدمها من قبل، ومن المفترض أن يكون المسلسل اجتماعيًا، وبعيدًا عن الكوميديا التي يرفض حمادة أن يقدمها من خلال المسلسلات.

وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن يقدم حمادة هلال مسلسل مكونًا من 15 حلقة فقط، إذا كان السيناريو جيدًا ومختلفًا فلا يشترط أن يكون العمل مكونًا من 30 حلقة مثلما يظن البعض

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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