الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

محلية نقادة تكثف من حملاتها لتعزيز الخدمات وتحسين البيئة العامة

محلية نقادة
محلية نقادة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة تكثيف حملاتها الميدانية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ حملات يومية تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتحسين منظومة النظافة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لقرية طوخ، مساء أمس، إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍّ على أرض زراعية تمثلت في بناء سور من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة تقدر بنحو 200 متر مربع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء العشوائي.

وفي نفس السياق، تواصلت أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بطريق الشيخ حسين، والطرق العامة والفرعية بالمدينة، بهدف تحسين السيولة المرورية ليلًا، وتعزيز عوامل الأمان، والحد من الحوادث على الطرق العامة والرئيسية.

رفع المخلفات والقمامة من شوارع كورنيش النيل

كما شملت الحملة أعمال متابعة ميدانية لمنظومة النظافة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شوارع كورنيش النيل، و23 يوليو، وشارع جمال عبد الناصر، وكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تم تفريغ صناديق القمامة والحاويات المنتشرة بنطاق الوحدة المحلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وقال ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة: إن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة، سواء في ملف التعديات أو الإشغالات أو النظافة، مشددًا على أن العمل الميداني المتواصل هو السبيل الوحيد لتحقيق رضا المواطنين. وأضاف "حمادي"  بأن العمل يسير وفق خطة واضحة وتوجيهات مباشرة من السيد المحافظ، ونولي أهمية قصوى لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

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التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة التعديات علي الاراضي الزراعية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا

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