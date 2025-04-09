القبض على طالب يقود سيارة لقيامه بالتعدى علي فتاة بالسب فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) من (سائق أجرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب لإعتراضها على قيام نجله بقيادة السيارة معرضًا حياة مستقليها للخطر، ةوتم ضبط المتهمين.



رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) من (سائق أجرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب لإعتراضها على قيام نجله بقيادة السيارة معرضًا حياة مستقليها للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة ومالكها، وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "سن 15").



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.