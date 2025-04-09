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حوادث

القبض على طالب يقود سيارة لقيامه بالتعدى علي فتاة بالسب فى الشرقية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) من (سائق أجرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب لإعتراضها على قيام نجله بقيادة السيارة معرضًا حياة مستقليها للخطر، ةوتم ضبط المتهمين.
 

 

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) من (سائق أجرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب لإعتراضها على قيام نجله بقيادة السيارة معرضًا حياة مستقليها للخطر.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة ومالكها، وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "سن 15").
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة. 
 

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العاشر من رمضان الشرقية وزارة الداخلية

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