ترامب: رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125%، وذلك لعدم احترامها الأسواق العالمية.

وحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأمريكيين، اليوم الأربعاء، على الهدوء ومواصلة الاستثمار، مع بدء تطبيق رسومه الجمركية الشاملة، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية التداولات، وتوقعات ببدء أمريكا المفاوضات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الدول من أجل الاتفاق على خفض أو إلغاء تلك الرسوم، مقابل تقديم تنازلات تجارية من شركاء واشنطن التجاريين.

وكتب ترامب في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، أن "هذا وقت رائع للشراء"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، بدأت أسواق الأسهم الأمريكية في الارتفاع، إذ صعد مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.49%، كما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" الشهير بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، وأضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" 0.2% لرصيده.

وسلط ترامب على حسابه الضوء على تصريحات الرئيس التنفيذى لبنك "جي بي مورجان" جيمي ديمون لقناة FOX NEWS، مشيرًا إلى أن الأخير أشاد بفكرة الرسوم الجمركية والإجراءات الإصلاحية للتجارة.

لكن ترامب لم يُعلق على توقع ديمون، فى ذات المقابلة، بأن الركود الاقتصادي نتيجة مُحتملة بعد فرض هذه الرسوم الجمركية على عشرات الدول.

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