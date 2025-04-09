محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة الكردي

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المخططات التفصيلية لمدينة الكردي، وذلك طبقا للإشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها، ويعلن عن الانتهاء من 18 مخططا تفصيليا على مستوى مدن المحافظة من إجمالي 19 مخطط تفصيلي، وتجري مراجعة المخطط التفصيلي الأخير للمدن والذي سينتهي خلال أيام.

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها على مستوى قرى المحافظة بلغ 472 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا، وجاري اعتماد 23 مخططا تفصيليا، كما يجري إنهاء إجراءات 5 مخططات تفصيلية ليكتمل عدد 500 مخطط تفصيلي هي مجموع قرى المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع المخططات التفصيلية في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم فى إنهاء مشروعات التنمية العمرانية والسكانية وتلبي احتياجات المواطنين، وتستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية والإستراتيجية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالإشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.

ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات التفصيلية المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

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