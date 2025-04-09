وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عبيد الزعابي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لبحث آفاق وفرص التوسع في استثمارات الهيئة داخل جمهورية مصر العربية بالقطاع الزراعي في ضوء رؤية الهيئة نحو زيادة مشروعاتها الزراعية بالدول الأعضاء.

وأكد وزير الزراعة على دعمه للهيئة والمشروعات التي تقوم بها لتحقيق الأمن الغذائي العربي وأشار إلى المشروعات الناجحة للهيئة في مصر ومنها مشروع زراعة وانتاج السكر مع شركة الفيوم للسكر والتي تساهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فيها بنسبة تصل لأكبر من ٢٩٪؜ وكذا مشروع إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية مع شركة ميفاك وغيرها من المشروعات الزراعية.



وأعرب فاروق عن سعادته لقيام الهيئة بتوسيع استثماراتها في مجالات التصنيع الزراعي وانتاج تقاوي البطاطس والتقاوي المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية في ضوء البنية التحتية المتطورة التي تمت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية في كل القطاعات.



وقال " فاروق" إن انتاج الامصال واللقاحات البيطرية في مصر له فرصة واعدة في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر أمام القطاع الخاص واهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع كما ان لدى مصر خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات قطاع خاص تعمل بشكل جيد بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة في مصر.

ومن ناحية أخرى أشار "الزعابي" إلى ان مصر تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة خلال الفترة الحالية في ضوء تمتع مصر بالاستقرار وتوافر الخبرات الفنية في كل المجالات وأن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لديها الرغبة الشديدة في زيادة استثماراتها في مصر وأنها تخطط لعقد مؤتمر استثماري برعاية وزير الزراعة خلال الشهور القليلة المقبلة يحضره رجال الأعمال من القطاع الخاص والشركات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ليتسنى للهيئة الدخول فيها.



وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على المضي قدما نحو تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية وفقًا لخطة الهيئة لعام ٢٠٢٥ بالاضافة إلى التوسع في المشروعات القائمة حاليًا واهمية ايجاد شريك للهيئة للمشاركة في تشغيل مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا التابع للهيئة في ضوء وجود طلب عالمي على البصل المجفف خاصة بدول الاتحاد الأوروبي.



حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة.

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