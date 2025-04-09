إصابة مصلي بجروح خطيرة في انهيار "زاوية" بالإسكندرية

أصيب أحد المصلين في شارع النيل بمنطقة كرموز بالإسكندرية، بجروح وكسور خطيرة، في انهيار جزئي بزاوية مسجد التقوي "تابعة للأهالي، ونُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة ووضع بالرعاية المركزة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورد بلاغً بوقوع انهيار مفاجئ داخل “زاوية” بدائرة قسم شرطة كرموز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين حدوث انهيار في أجزاء من زاوية التقوي لا تتبع الأوقاف، في أثناء وجود أحد المصلين بداخلها، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع الاقتراب وتأمين المنطقة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.