الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

مصرع سيدة وإصابة طفلها في حادث سير بقنا

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب رضيعها، إثر سقوطهما من الموتوسيكل على الأسفلت بسبب الجنزير، في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده وقوع حادث لسيدة ورضيعها إثر سقوطهما من أعلى موتوسيكل وتوفيت الأم في قرية الجبلاو، مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع “ل”، تبلغ من العمر 27 عامًا، وإصابة رضيعها “أ”، عام ونصف، إثر سقوطهما من أعلى موتوسيكل بسبب الجنزير في قرية الجبلاو مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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