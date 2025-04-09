الذهب يسجل أسعارًا تاريخية.. توقعات بوصول المعدن الاصفر 5000 دولار..ارتفاع الأونصة اليوم 2.2%..وتوقعات خفض الفائدة والدولار تدعم الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية ومع تصاعد حرب الرسوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.

حيث شهدت أسعار الذهب صعود ملحوظ فى البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم بقيمة 2.2 % تقريبا وزاد سعر الجرام على المستوى المحلي أكثر من 75 جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار وتوقعات خفض الفوائد الأمريكية واستمرار تصاعد الرسوم التجارية بين الدول.

وزاد سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 600 جنيه خلال الساعات الماضية مسجلا نحو 354480 جنيه.

وتوقع العديد من رجال الأعمال المصريين وبعض المؤسسات الدولية أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تتراوح ما بين 3500 إلى 5000 دولار.

تأثير قرار ترامب على سوق الذهب

وكشف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن أسعار الذهب تأثرت بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية التي طرأت في أعقاب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.



ولفت الى أن ما حدث يمثل ثورة أو شبه حرب تجارية عالمية ما تكون له تداعيات على سوق الذهب باعتباره الملاذ الآمن ليس فقط للمواطنين لكن أيضًا بالنسبة للدول، ما جعل الأسعار العالمية تسجل مستويات قياسية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع توجه المتعاملين نحو الملاذ الآمن عقب تصاعد حرب الرسوم الجمركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 3048 دولارًا للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب (تسليم يونيو) في الولايات المتحدة بنسبة 3.2% لتسجل 3087 دولارًا.

تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن والصين

وصعدت بكين من لهجتها التجارية تجاه واشنطن اليوم. ورفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84%، في خطوة ينظر إليها تصعيدًا جديدًا في الصراع التجاري الممتد بين أكبر اقتصادين في العالم، ما زاد من مخاوف الركود العالمي وأشعل شهية المستثمرين للتحوّط بالذهب.

وفي الخلفية، بدأ سريان الرسوم الأميركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب، وشملت رسومًا جمركية "متبادلة" بنسبة 104% على الواردات من الصيني، ما ساهم في تصاعد حدة التوترات التجارية، ودفع الدولار للتراجع بنسبة 0.4%، وهو ما زاد من جاذبية الذهب المقوّم بالدولار بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يستهدف الصادرات الأمريكية

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية تبلغ قيمتها نحو 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، ردًا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم.

صوّتت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، يوم الأربعاء لصالح العقوبات، التي سيبدأ بعضها في منتصف أبريل.

الرسوم الجمركية تستهدف ولايات أميركية ذات أهمية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى الألماس والمنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية.

توقعات بوصول الذهب

وأشار رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فى تصريحات له عن توقعاته لمستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة حيث توقع وصول المعدن الاصفر الى 5000 دولار تقريبا.

أن الضغوط النفسية وحاجة بعض المستثمرين للسيولة كانت من أسباب تراجع أسعار الذهب، لكنه أكد أنه مستمر في ضخ استثماراته في المعدن الأصفر، متوقعًا أن يصل إلى 5000 دولار للأونصة خلال عام أو عامين.

وأكد ساويرس أن الاقتصاد الأمريكي بات في طريقه نحو الركود نتيجة قرارات ترامب التجارية، وهو ما سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

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