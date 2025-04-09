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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون المشترك ومكافحة الإرهاب

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الصومالى، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، أحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على احترام وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ودعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وحدة الصف الصومالي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

وأكد الوزير أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الأفريقي، خاصة في ضوء الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للدور المصري الداعم للصومال على كافة المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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الصومالي أحمد معلم فقي الشعب الصومالي

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