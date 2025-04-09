وكيل تعليم الدقهلية يكرم مشرف الخط العربي بمدرسة علي مبارك الثانوية بنين

كرم اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم محمد حمدي مصباح مشرف الخط العربي بمدرسة علي مبارك الثانوية بنين التابعة لإدارة دكرنس التعليمية والذي أهدي مدير المديرية لوحة زيتية قام برسمها له

وذلك في لفتة طيبة مليئة بمشاعر التقدير والاحترام المتبادل

وقد أبدي الرشيدي إعجابه باللوحة واصفًا محمد حمدي " بالفنان " وقد دعاه إلى نقل خبرته ولمساته الفنية المبدعة وتدريب صف ثاني من الموهوبين من المعلمين والطلاب أيضًا

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