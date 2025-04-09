الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

جورج آر مارتن ينشر صورته مع الذئب العائد من الانقراض

جورج آر مارتن، فيتو
جورج آر مارتن، فيتو

نشر الكاتب الشهير  جورج آر مارتن، صورة له مع الذئب العائد من الانقراض عبر مدونته علي الإنترنت.

وكان جورج، أعلن عبر تدوينة سابقة، عن شيء ما سوف يحدث بتاريخ 8 أو 9 أبريل، واتضح الآن بأنها عودة الذئاب العائدة من الانقراض، والتي ظهرت مثلها في أجزاء مسلسله الشهير  Game of Thrones،

كما خضعت الذئاب، لجلسة تصوير علي كرسي Game of Thrones، الشهير.

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وأعلن الكاتب الشهير جورج أر أر مارتن، في تصريحات صحفية، أنه يجري العمل حاليًا، علي ثلاثة مسلسلات أنميشن مشتقة، من عالم Game of Thrones، وهي حاليا في مرحلة قيد التطوير، بما في ذلك مسلسل NINE VOYAGES، وهو مسلسل يتحدث عن رحلات ثعبان البحر، "كورليس ڤيلاريون".

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انتهاء مسلسل House of the Dragon بعد الموسم الرابع

في سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة 'Variety'، الأمريكية، أن صناع عمل مسلسل House of the Dragon، الشهير، اتفقوا على انتهاء المسلسل بعد الموسم الرابع. 

وأوضح التقرير الفني، أن كتاب مسلسل House of the Dragon، يعكفون حاليا، علي كتابة الجزئين الثالث والرابع.

انتهاء مسلسل House of the Dragon بعد الموسم الرابع 

وأكد الكاتب الشهير، جورج آر مارتن، أنه شاهد حلقتين الأولى من الموسم الثاني لمسلسل  - آل التنين، المقرر عرضه رسميا على شبكة قنوات HBO في صيف 2024.

وقال جورج آر مارتن، في تصريحات صحفية، عن حلقات الموسم الثاني، من مسلسل  House of the Dragon، أنها حلقات مظلمة للغاية، وقد تجعلكم تبكون، لم أبكي بنفسي، بل بكى أحد أصدقائي، أنها حلقات قوية، عاطفية، مؤلمة وتمزق القلوب. 

 

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جورج آر مارتن الكاتب جورج آر مارتن جورج آر مارتن والذئب المنقرض

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