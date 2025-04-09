الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نهدف جميعا الى الارتقاء بالخدمة الصحية وتحقيق أعلى خدمة طبية للمواطنين، وهذا يأتى من خلال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي يعرف إعلاميا بتأجير المستشفيات الحكومية، من خلال مراكز عالمية".

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية:"في الماضي لو أصيب المواطن بمرض السرطان الأمر كان يتطلب تلقيه العلاج في الخارج على نفقة الدولة وهذا يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة".

وأضاف:"استعنا بمركز عالمي من أكبر ثلاثة مراكز عالمية لعلاج الأورام سيفتح أبوابه في مصر بالتعاون مع الحكومة والخدمة ستتاح للمواطن بالمجان ومن خلال إدارة صحية محترفة".

وقال: "مش هنيجي على أي موظف أو عامل في المنشآت الطبية، مع أي وجود إدارة أجنبية للتشغيل".
 

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