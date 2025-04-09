أبرز ملفات اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية لشهر إبريل 2025 (صور)

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (15) برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالشؤون الأكاديمية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 – 2025 م.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، الدكتورة إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، أحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب.

اعتماد حوافز النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس

واعتمد الدكتور شريف خاطر، خلال جلسة المجلس الأكاديمي، حوافز النشر الدولي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية بإجمالي (16) بحث بكليات الطب والصيدلة والهندسة:

- (3) أبحاث بكلية الطب الأسنان، منهم (2) بحث نشر في مجلات مصنفة Q1 و(1) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

- (10) أبحاث بكلية الصيدلة، منهم (9) بحث نشر في مجلات مصنفة Q1 و(1) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

- (3) أبحاث بكلية الهندسة، منهم 2 بحث تم نشرهم في مجلات مصنفة Q1 و(1) بحث تم النشر في مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

تشكيل لجنة عليا لدراسة البرامج النوعية البينية لكلية الزراعة بالجامعة

ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا لدراسة البرامج النوعية البينية لكلية الزراعة بجامعة المنصورة الأهلية والتي تلبى احتياجات المجتمع في محافظات الدلتا وتعمل على توفير فرص عمل مميزة للخريجين.

الموافقة على اعتماد معايير تنسيق برامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ابتداء من العام الجامعي 2025 -2026م، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة عليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة لتدعيم المعايير الأخلاقية في كافة الاجراءات البحثية، من خلال نشر الوعي، وتقديم الاستشارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحقيق الضوابط الأخلاقية في كافة خطوات البحث العلمي لمواكبة المعايير العالمية في جودة البحوث.

إنشاء مركز جامعة المنصورة الأهلية للتعليم الرقمي بكلية طب الأسنان

وتم الموافقة على إنشاء مركز جامعة المنصورة الأهلية للتعليم الرقمي بكلية طب الأسنان لتصميمات تركيبات الأسنان ليكون مركزًا معتمدًا لتدريب أطباء الأسنان في اقليم الدلتا.

ووافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الأهلية وشركة اريس ايجيبت (المجموعة العلمية المتكاملة) لتدريب طلاب كلية الهندسة والكليات التكنولوجية.

وكذلك البدء في إجراءات عقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بالجامعة والجامعة التقنية الصيدلانية (PTU) – أوزبكستان.

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