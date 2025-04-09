رئيس الوزراء: التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات مستمر حتى مايو المقبل والأمور بدأت تنتظم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع ما جرى مؤخرًا في منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبي لمنطقة دخول الأهرامات من جهة طريق الفيوم، مشيرًا إلى أن الأمور بدأت تنتظم تدريجيًا، مع استمرار فترة التشغيل حتى مايو المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الحالية تُعد تمهيدية قبل الافتتاح الكامل للمنطقة بعد تطويرها، مؤكدًا أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة أداء المنظومة الجديدة داخل المنطقة الأثرية لضمان تقديم تجربة مميزة للزوار.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين خدمات الزائرين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، ورفع كفاءة المنطقة الأثرية بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والحضارية، ويعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة السياحية العالمية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقاطع فيديو تظهر واقعة مؤسفة حدثت اليوم خلال الافتتاح التجريبي لـ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة.

وأظهرت المقاطع المتداولة قيام العديد من الخيالة والهجانة بقطع الطريق أمام حركة الزائرين والسياح والحافلات السياحية، في غياب تام لأفراد الأمن، في مشهد غير حضاري يعكس حالة من الفوضى غير المتوقعة، قبل أن يظهر عدد من أفراد الأمن في محاولة للسيطرة على الموقف.



وتجمهر أفراد الخيالة والهجانة مرددين عبارات تعكس عدم قبولهم التطوير، ويأتي ذلك على الرغم من الاستعدادات المكثفة من جانب الحكومة والجهات المعنية التي سبقت الافتتاح ليخرج في أبهى صورة.



وافتتح أمس تجريبيًا مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة ليرى النور لأول مرة، مانحًا الزائرين تجربة سياحية غير مسبوقة تبدأ من البوابة الجديدة على طريق الفيوم، وتمتد عبر محطات مبهرة تشمل البانوراما، وأبوالهول، وغيرها بما تشمله من أمور لوجستية وخدمية وترفيهية متكاملة.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار اللمسات النهائية للمشروع والاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة به، والتجربة السياحية التي سوف يقوم بها الزائرون منذ دخول المنطقة الأثرية من البوابات الجديدة على طريق القاهرة - الفيوم وحتى الانتهاء من الزيارة والخروج من المنطقة الأثرية.

وقد رافقه خلال الجولة أشرف محيي الدين مدير عام آثار القاهرة والجيزة، وعمرو جزارين رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، ونادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، و كريم محسن نائب رئيس الغرفة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشريف البنا عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

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