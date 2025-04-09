وزير الزراعة يشارك بالجلسة الرئيسية للاجتماع الـ49 لمجلس مساهمي هيئة الاستثمار والإنماء بالكويت

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اليوم بالعاصمة الكويتية "الكويت"، والذي ناقش عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على الوزراء أعضاء المجلس، والتي كان من بينها التقرير المالي والتغيرات الهيكلية التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ لزيادة الحوكمة والشفافية التي تعمل بها الهيئة وكذا استراتيجية الهيئة للعام ٢٠٢٥ والمشروعات الاستثمارية والزراعية التي تخطط الهيئة للمشاركة فيها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وخلق فرص العمل والتركيز على مشروعات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والداجني.

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الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي

كما ناقش المجلس تغيير مسمى الهيئة من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، فضلًا عن تغيير شعار الهيئة ليصبح الشعار الجديد «مير» ويعني استدامة الغذاء، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى المقررة للهيئة السير فيها.

والجدير بالذكر أن هناك عددا من المشروعات الاستثمارية للهيئة داخل مصر تساهم فيها الهيئة بنسب كبيرة تتركز في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بنسبة تتعدى ٧٪؜ من حجم استثمارات الهيئة بالدول الأعضاء والتي تصل إلى ٢٢ دولة عضوا.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد غادر القاهرة متوجها إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في اجتماع السنوي الـ49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى يرافقه د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

ويأتي الاجتماع الذي يعقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

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