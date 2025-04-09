جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

تستعد جماهير نادي الزمالك لتقديم “دخلة” خاصة خلال مباراة الفريق المرتقبة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، والمقررة اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك ردًا على أنباء توقيع أحمد مصطفي “زيزو” للنادي الأهلي.

وتعمل روابط المشجعين حاليًا على تجهيز لافتات ورسائل قوية تؤكد دعمها الكامل للنادي واللاعبين المتواجدين، وتُبرز أن الزمالك لا يقف على أي لاعب، مهما كان اسمه أو حجمه داخل الفريق.

وتهدف الجماهير من هذه المبادرة إلى رفع الروح المعنوية للاعبين، وبث الحماس في المدرجات قبل مواجهة حاسمة في البطولة القارية.

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما يجعل لقاء اليوم حاسمًا لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل جمهور الزمالك أن تكون المباراة فرصة للرد الكروي على كل الأزمات الأخيرة، وإثبات أن الفريق قادر على تجاوز أي صدمة، وأن الانتماء للكيان هو ما يبقى في النهاية.

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