مدبولي يكشف مصير البورصة السلعية وإضافة خانة الأم ببطاقة الرقم القومي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن البورصة السلعية دورها حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان عدم استغلال السلع الأساسية، ونرغب استعادة فكرة بورصة القطن، وإنهاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وعدم حدوث أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، نريد ضمان تسعير عادل للسلع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في العاصمة الإدارية، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تفعيل فكرة البورصة السلعية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين وحصوله على سعر عادل لمنتجه ونافذة لاستيراد وتصدير المنتجات الغذائية المهمة، وتخفيض تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وهي كفكرة موجودة في كل دول العالم وهناك توجيه رئاسي للبدء في تفعيلها.

وأوضح: إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، فكرة تؤخذ في الاعتبار وسنعود للجهات المعنية لمناقشة مدى تفعيلها وتطبيقها.

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