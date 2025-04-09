بسبب الحرب الاقتصادية العالمية، مدبولي: وضعنا سيناريوهات لدعم توطين الصناعة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن وضع عدة سيناريوهات محددة للتحرك إزاء الحرب العالمية التجارية الشاملة التي أثرت على انهيار البورصات العالمية وهروب الأموال الساخنة من جميع الأسواق بلا استثناء بما فيهم مصر.

ولفت إلي أنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع عدة سيناريوهات محددة لتأمين السلع الاستراتيجية والأساسية ودعم توطين الصناعة والحفاظ على الاقتصاد المصري، وتحفيز مناخ الاستثمار في ظل الظروف العالمية

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ما يحدث حاليا من فرض الحكومة الامريكية رسوما جمركية هو حرب عالمية اقتصادية بكل المقاييس.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء علي هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا أثرت علي كل اقتصاديات العالم، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد عالميين من ارتفاع مستويات التضخم والركود الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء الي أن القرار تسبب في هروب الأموال الساخنة والخروج من الإجانب في مصر وكل العالم خلال اليومين الماضيين وسط انهيار البورصات العالمية.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة تجنب الاثار والتداعيات السلبية علي الاقتصاد المصري.

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