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اقتصاد

الولايات المتحدة تستورد مواد غذائية بـ208 مليارات دولار من دول العالم خلال 2024

استيراد مواد غذائية
استيراد مواد غذائية

أكد  المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الولايات المتحدة استوردت مواد غذائية بقيمة 208 مليارات دولار في سنة 2024، من دول العالم ؛ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق الغذائية في العالم.
  ونستعرض من خلال السطور التالية  قائمة بأهم المجموعات الغذائية التي تستوردها أمريكا، مع القيمة الإجمالية لكل فئة:


1-  المشروبات، الكحول، والخل (رمز البند الجمركي: 22)
 33 مليار دولار — (16٪ من إجمالي واردات الغذاء)

2-  الفواكه والمكسرات وقشور الموالح والبطيخ (رمز البند الجمركي: 08)
 26 مليار دولار — (13٪)
 

3-  الأسماك والمأكولات البحرية (رمز البند الجمركي: 03)
 21 مليار دولار — (10٪)
 

4-  الزيوت النباتية والحيوانية والدهون الصالحة للأكل (رمز البند الجمركي: 15)
 17 مليار دولار — (8٪)
 

5-  الخضروات والجذور والدرنات (رمز البند الجمركي: 07)
 17 مليار دولار — (8٪)


 6- تحضيرات من الحبوب والدقيق والنشا والحليب (مثل المخبوزات والمعجنات) (رمز البند الجمركي: 19)
 16 مليار دولار — (8٪)


7-  اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل (رمز البند الجمركي: 02)
 15 مليار دولار — (7٪)
 

8-  تحضيرات من الخضروات أو الفاكهة أو المكسرات (رمز البند الجمركي: 20)
 15 مليار دولار — (7٪)
 

9-  القهوة، الشاي، المتة، والتوابل (رمز البند الجمركي: 09)
 12 مليار دولار — (6٪)
 

10-  الكاكاو ومشتقاته (رمز البند الجمركي: 18)
 8 مليار دولار — (4٪)
 

11-  السكر والحلويات السكرية (رمز البند الجمركي: 17)
 7 مليار دولار — (3٪)
 

12-  تحضيرات من اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية (رمز البند الجمركي: 16)
 7 مليار دولار — (3٪)
 

13- منتجات الألبان، البيض، العسل الطبيعي، وغيرها من المنتجات الحيوانية (رمز البند الجمركي: 04)
 4 مليار دولار — (2٪)
 

14-  التبغ والبدائل المحتوية على نيكوتين (سواء بها نيكوتين أو لا) (رمز البند الجمركي: 24)
 3 مليار دولار — (2٪)
 

15-  الحبوب والبذور الصناعية والطبية والزيوت النباتية الخام (رمز البند الجمركي: 12)
 3 مليار دولار — (1٪)
 

16-  منتجات المطاحن، الشعير، النشا، الجلوتين (رمز البند الجمركي: 11)
 

 وقال المجلس ان  كل فئة منهم فرصة حقيقية للمنتجات المصرية التنافسية  للدخول  الى  السوق الأمريكي 

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تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أمريكا الفواكه المشروبات

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